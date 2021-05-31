Цены на необработанную древесину на аукционе выросли до 350%

Украинская энергетическая биржа провела квартальный аукцион по продаже необработанной древесины заготовки 3 квартала 2021 года лесными хозяйствами Киевского областного управления и управления по г. Киеву - рост цен на аукционе составил 300-350, сообщает Экономическая правда.

"На продажу были выставлены лесоматериалы как хвойных, так и лиственных пород различной длины и диаметра. Всего более 2,5 тысячи лотов.

По итогам аукциона реализовано более 159 тыс. куб. м древесины на общую сумму 250 млн грн, что составляет 99% от предложенного объема. Рост цен в результате конкурентной борьбы составил 300-350%, а рекордное увеличение цены участниками - 340 шагов", - говорится в сообщении пресс-службы биржи.

Отмечается, что наибольший объем продаж составила сосна обыкновенная, где наблюдалась наибольшая конкуренция за лоты, также реализовывались дуб, ясень, клен, граб, вяз, береза.

Всего в аукционе за победу соревновались более 180 компаний-участников.

"На квартальном аукционе УЭБ реализовано почти весь выставленный объем. Существенный рост цены объясняется дефицитом древесины на рынке в связи с сезонными ограничениями на вырубку лесов.