Вытяжка на кухню: принцип работы и дизайн

Вытяжка, выполняет роль не только модного атрибута. Этот бытовой прибор в некотором роде является залогом успеха в кулинарном искусстве. Вытяжка прекрасно очищает воздух от любых запахов, дыма и испарения, а также предотвращает отложение жира на рабочих поверхностях кухонного гарнитура и потолке, сообщает Remontbp.

В связи с этим можно выделить основных виды и принципы работы подобных бытовых приборов.

Проточная вытяжка

Главной особенностью подобного вида конструкции заключается в заборе загрязнённого воздуха с последующим его выведением за пределы кухонного помещения. При этом вывод непригодного воздуха производится непосредственно через вентиляцию.

В списке положительных отзывов о таком бытовом приборе числятся долговечность и надёжность. Что касается недостатков проточной вытяжки, то здесь следует отметить необходимость дополнительного проветривания комнаты.

Рециркуляционная вытяжка

Принцип работы рециркуляционной модели заключается в очищении загрязнённого воздуха при помощи специальной системы угольной фильтрации. После очистки воздух вновь возвращается в кухню. Подобные приборы значительно уступают в цене предыдущему предложению и не сложны в монтаже. Единственным недостатком подобных изделий можно назвать необходимость регулярной смены фильтров, от уровня загрязнения которых зависит мощность втягивания воздуха.

Комбинированная вытяжка

Бытовой прибор подобного плана совмещает в себе оба принципа работы. Поэтому судить о достоинствах и недостатках такой модели можно исходя из информации о предыдущих вариантах. Что касается особенностей комбинированной вытяжки, то в этом случае следует продумать её расположение на стадии планирования ремонтных работ. Как показывает практика, при установке такой модели в уже оформленный интерьер редко удаётся избежать повреждений.

Подвесная вытяжка для кухни

Такие кухонные агрегаты считаются наиболее простым и компактным видом, поэтому пользуются большой популярностью. Подвесная конструкция предполагает наличие мотора, втягивающего в себя загрязнённый воздух и пар, оснащена вентилятором и сменными картриджами, которые при необходимости заменяются на новые либо подвергаются очистке, если речь идёт о деталях многоразового использования.

Подключение к центральной системе вентиляции в этом случае не предусмотрено. В таких вытяжках обязательно присутствует подсветка и регулировка скоростей. Монтируются подвесные модели, как правило, к стене. Многие хозяева предпочитают устанавливать подвесную конструкцию непосредственно в месте на потолке, расположенном над варочной панелью.

Встраиваемая вытяжка

На подобное предложение следует обратить внимание любителям техники, скрытой за дверцами кухонного гарнитура. Встроенная вытяжка полностью скрыта в подвесном шкафчике и не выделяется на фоне общего интерьера отдельной деталью. Многие современные модели кухонной мебели предусматривают наличие подобного шкафа. Если же гарнитур имеет другую конфигурацию, встраивать вытяжку над варочной панелью придётся самостоятельно. В этом случае использовать подвесной шкафчик для дополнительного хранения кухонной утвари не получится. Многие модели встраиваемых конструкций оснащены системой циркуляции и регулируемым уровнем мощности. Подобные приборы могут иметь полностью встроенную или телескопическую панель. Последняя имеет особенность выдвигаться над варочной панелью при необходимости.

Каминная вытяжка

Вытяжку такого плана часто называют «купольной» и представляет собой подобная конструкция достаточно привлекающий внимание агрегат, который существует отдельно от набора кухонной мебели.

Купольная вытяжка никуда не встраивается, монтируется к стене и полностью занимает всё пространство над варочной поверхностью. Такая система не может исполнять свои функции без подключения к центральному вентиляционному каналу и отличается разнообразием дизайна, что позволяет подобрать идеальную модель под любую стилистику интерьера кухни.

Наклонная вытяжка

Способ монтажа модели такой конфигурации кухонной вытяжки имеет некие сходства с предыдущим вариантом и также представляет собой абсолютно «независимую» конструкцию, которая не встраивается в навесные шкафы, а крепится непосредственно к стене над плитой. А главной особенностью наклонной вытяжки является её способность менять угол наклона относительно расположения варочной панели на столешнице кухонного гарнитура. Помимо этого, такие приборы имеют современный дизайн и легко вписываются во многие интерьерные решения.