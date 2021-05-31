Зеленский поручил спрогнозировать ситуацию с коронавирусом в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение проанализировать и спрогнозировать развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19 осенью текущего года. Сейчас в Украине наблюдается положительная динамика заболевания, сообщает РБК-Украина.

Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года - как по количеству занятых коек, так и по количеству активных больных, которых на сегодня 110 876 человек.

Из 74 675 коек, предусмотренных для больных коронавирусом, занято 14 451, то есть 19%. Продолжает снижаться и количество занятых аппаратов искусственной вентиляции легких (893 из 6700) и коек интенсивной терапии (занято 30%).