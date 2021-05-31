Суд оправдал Стерненко по делу о похищении человека
Суд оправдал Сергея Стерненко по делу о похищении человека.
Об этом активист сообщил на своей Facebook-странице.
По сведениям самого Стерненко, его оправдали по ст.187 - похищение человека.
Кроме того, он отметил, что суд признал, что
"потерпевший" Щербич менял показания в судах 1 и 2 инстанций о месте, времени и обстоятельствах
"преступления".
Отметим, что именно по делу о похищении человека Стерненко заключили под стражу, а потом назначили домашний арест.
В настоящее время суд принимает решения еще по двум статьям - 146 и 263. За статьей 146 решение уже вынесли.
"146 статью по мне и Демчуку оставляют, хотя сроки давности по привлечению за ней прошли", - пишет в своем Telegram-канале Сергей Стерненко.