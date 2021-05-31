Суд оправдал Стерненко по делу о похищении человека

Суд оправдал Стерненко по делу о похищении человека

Суд оправдал Сергея Стерненко по делу о похищении человека.

Об этом активист сообщил на своей Facebook-странице.

По сведениям самого Стерненко, его оправдали по ст.187 - похищение человека.

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Кроме того, он отметил, что суд признал, что "потерпевший" Щербич менял показания в судах 1 и 2 инстанций о месте, времени и обстоятельствах "преступления".

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Отметим, что именно по делу о похищении человека Стерненко заключили под стражу, а потом назначили домашний арест.

В настоящее время суд принимает решения еще по двум статьям - 146 и 263. За статьей 146 решение уже вынесли.

"146 статью по мне и Демчуку оставляют, хотя сроки давности по привлечению за ней прошли", - пишет в своем Telegram-канале Сергей Стерненко.﻿
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