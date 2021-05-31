Суд оправдал Стерненко по делу о похищении человека

Суд оправдал Сергея Стерненко по делу о похищении человека.

Об этом активист сообщил на своей Facebook-странице.

По сведениям самого Стерненко, его оправдали по ст.187 - похищение человека.

Кроме того, он отметил, что суд признал, что "потерпевший" Щербич менял показания в судах 1 и 2 инстанций о месте, времени и обстоятельствах "преступления".

Отметим, что именно по делу о похищении человека Стерненко заключили под стражу, а потом назначили домашний арест.

В настоящее время суд принимает решения еще по двум статьям - 146 и 263. За статьей 146 решение уже вынесли.