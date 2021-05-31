В Украине построили электрическую ЗАЗ Таврия

Группа энтузиастов из Днепра построила электрическую ЗАЗ-1102 Таврия. Мало того, ее даже зарегистрировали как «электричку», и теперь на отечественном хетчбэке красуются «зеленые» номера, сообщает АвтоПортал.

Как говорится в сюжете коллег из телеканала 2+2, история началась с того, что несколько друзей 2 года назад решили создать электромобиль для бизнеса. Нашлась для этих целей как раз старенькая Таврия.

Итоговый автомобиль назвали Kozak EV. Вместо ДВС-начинки он получил электромотор, блок управления электромотором, контроллер преобразователь напряжения, батарею, зарядное устройство. Еще одна «фишка» электроТаврии – вместо аналоговых приборов появилась цифровая панель.

Расход Таврии Электро составляет всего 10 кВтч на 100 км пробега – для сравнения, это в два раза меньше показателя Tesla Model 3 (правда, в случае с Теслой и показатели динамики другие). На одном заряде Козак проезжает 200 км, полная зарядка от 220-вольтовой розетки занимает 6 часов. Кстати, еще одна особенность самоделки – за лючком бензобака скрывается обычная вилка от бытовых приборов.

Немаловажно, что создатели позаботились и о безопасности. АКБ поместили в специальный металлический контейнер, которые в случае пожара не даст огню распространиться на другие агрегаты. Кроме того, от перегрева защищает специальная электроника.

В целом создатели отметили, что после перехода на электричество Таврия стало более комфортной, так как электропривод производит гораздо меньше шумов и вибраций.

А теперь самое интересное: Козак получился настолько удачным, что, как заявляют его разработчики, машину решили поставить на мини-конвейер. Уже выпущено пять экземпляров, плюс еще три на подходе. При этом заказчику не нужно долго ждать, так как электропривод делается в основном из местных, украинских комплектующих. Например, силовую установку с нуля собирают всего за 48 часов.