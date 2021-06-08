Почему ПриватБанк может заблокировать вашу карточку: 7 причин

В борьбе с незаконными переводами и отмыванием средств, сомнительными транзакциями и другими незаконными операциями самый прибыльный банк Украины ПриватБанк может блокировать карточки клиентов, для которых не всегда понятными являются действия банковского учреждения, сообщает Сегодня.

При этом блокирование может происходить автоматически из-за подозрительных финансовых движения на карточке или по другим причинам, о которых клиентов не уведомили. Назовем семь самых распространенных причин, почему ПриватБанк может заблокировать вашу карточку.

Карта потеряна или украдена

ПриватБанк может заблокировать карточку, если ею начинают рассчитываться в непривычных для вас местах, или же покупки делаются на крупные суммы, хотя раньше такого не наблюдалось. В таких ситуациях в банке могут подумать, что карта похищена, и в целях безопасности ее заблокируют.

Также возможен вариант, когда клиент обратится в ПриватБанк, чтобы карточку заблокировали ввиду ее потери или кражи.

Механическое повреждение карточки

Блокирование карточки начнется с ее блокирование банкоматом. Банкомат не сможет корректно считать информацию с карточки и просто задержит ее до приезда инкассаторов или работников банка.

Мошеннические действия

Если завладевшие вашей карточкой мошенники три раза подряд неправильно введут секретный пин-код, сработает защита и карточку банкомат вам не отдаст.

Карточку нашли чужие люди

В данном случае может идти речь о ситуации, когда кто-то нашел вашу банковскую карточку и позвонил в банк с просьбой заблокировать ее.

Карточку используют другие лица

Следующий случай – это использование вашей карточки другими лицами, к которым относятся ваши родители, дети, братья, сестры и другие родственники. Если в банке узнают, что банковскую карточку использовал кто-то, кроме вас, ее могут заблокировать сразу и перевыпустить только при вашем личном обращении.

Нет движения средств на карточке

Еще один возможный вариант, особенно тогда, когда вы своей картой не пользовались длительное время. В этом случае банк может заблокировать вашу карточку в целях безопасности к дальнейшему выяснения ситуации в отделении или с помощью Приват24.

Сомнительные переводы

Обычно блокировка может произойти в целях противодействия мошенничеству, отмыванию средств и похожих ситуациях. В данном случае, если у ПриватБанка появится подозрение хотя бы на что-то из этого перечня, карточку заблокируют до выяснения необходимых вопросов в ближайшем отделении банка.