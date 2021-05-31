ПриватБанк могут разделить на части

ПриватБанк в будущем могут приватизировать. Для этого рассматриваются варианты разделения украинского банка, сообщает Обозреватель.

"ПриватБанк потенциально – да, мы готовы говорить о приватизации. Но надо понимать, что обременения, связанные с предыдущими владельцами, и возможные судебные иски не дают возможности найти серьезного институционального инвестора в это учреждение. Поэтому рассматриваются варианты возможного разделения" , – сказал министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов.

По его словам, варианты пока дискутируются, нет никаких концептов или направлений движения.

"Мы на данном этапе лишь оцениваем возможности, чтобы на рынке была благоприятная ситуация, чтобы мы нашли серьезных инвесторов и только тогда об этом можно будет говорить серьезно" , – добавил Марченко.

Напомним, государство уже приняло решение продавать ПриватБанк. Продажу планируют через один-два года. Для этого, помимо прочего, нужно закончить все судебные дела против бывших владельцев банка.