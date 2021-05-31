Строительство жилья в Украине выросло на 40%

Объемы строительства в Украине в апреле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 12,9%. При этом строительство жилья выросло на 40,0, сообщает РБК-Украина.

По данным Государственной службы статистики Украины, за январь-апрель 2021 года зафиксировано падение в строительной отрасли на 5,3%. При этом в строительстве жилья зафиксирован рост на 10,8%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-апреле 2021 года составил 39,8 млрд гривен. Новое строительство составило 39,8 % от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) - 42,7%, реконструкция и техническое переоснащение - 28,2%.