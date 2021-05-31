Суд признал Стерненко виновным по двум статьям

Активиста Сергея Стерненко, которого оправдали по "делу о 300 гривнах", признали виновным по статье 146 (похищение человека), а также по статье 263 (незаконное обращение с оружием, сообщает Телеграф.

"146 статью по мне и (Руслану, - ред.) Демчуку оставляют, хотя сроки давности по привлечению за ней прошли" , - сообщается в его телеграм-канале.

Стерненко отмечает, что обвинение по этой статье обоснованы исключительно на показаниях, которые сам суд признал противоречивыми.

Также активист был признан виновным по ч. 1 ст. 263.

"То есть стартовый шумовой пистолет суд считает огнестрельным оружием" , - написал он.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.