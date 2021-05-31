Боевой дрон убил человека без команды
Квадрокоптер KARGU-2 атаковал и убил человека в автономном режиме, сообщает Depo.ua.
Происшествие произошло в Ливии, где идут военные действия между государственными силами и группировкой Халифы Хафтара.
СМИ узнали, что дрон напал на военного, когда тот пытался отступить. Квадрокоптер работал в автономном режиме, поэтому вмешательство человека в его работу не зафиксировано.
Специалисты называют этот случай первым, когда робот сам напал на человека и убил его.