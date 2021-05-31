День защиты детей: история праздника, поздравления и открытки

Международный праздник введен с целью привлечения внимания к проблемам соблюдения прав и охраны здоровья ребенка, сообщает УНИАН.

Каждый год в первый день лета отмечается Международный день защиты детей. Это один из старейших международных праздников.

День защиты детей: история праздника

Международный день защиты детей имеет постоянную дату празднования – 1 июня. Она является постоянной, начиная с 1950 года, когда праздник отмечался впервые.

Считается, что решение о проведении такого праздника было принято на сессии Международной демократической федерации женщин, проходившей в Париже в 1949 году. День защиты детей был инициирован, проникаясь судьбой детей, оставшихся без родителей и крыши над головой во время Второй мировой войны.

Уже в следующем году 1 июня в более 50 странах состоялось празднование Международного дня детей. С тех пор праздник стал более масштабным и ежегодным.

Цель и символ праздника Дня защиты детей

Празднование дня ребенка введено с целью привлечения внимания широкой общественности, организаций и правительственных учреждений к вопросам, направленным на практическую реализацию мер по обеспечению благополучия детей во всем мире.

Праздник обращает внимание на проблемы соблюдения прав и охраны здоровья ребенка, которые до сих пор являются одной из наиболее актуальных проблем во многих странах.

У Международного дня защиты детей есть свой символ. Это флаг зеленого цвета, на котором изображена наша планета, вокруг которой расположены детские фигурки разных рас и национальностей.

Всемирный день ребенка 2021 - дата

Международный день ребенка – не единственный праздник, посвященный детям. Так, 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. Дата была выбрана не случайно, ведь именно в этот день 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а 20 ноября 1989 года – Конвенцию о правах ребенка.

Поздравления с Днем защиты детей

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Детки наши – это радость, счастье!

Ведь кроме детства нет поры прекрасней!

Пусть для деток будущее будет светлым,

ну, а детство – добрым, мирным, беззаветным.

Пусть у каждого ребенка –

у мальчишки и девчонки

будет и семья, и кров,

будут радость и любовь!

***

Деток мы поздравляем

В первый праздник лета!

Улыбок желаем доброты,

душевного света!

***

Деток мы поздравляем

В первый праздник лета!

Улыбок желаем доброты,

душевного света!

Вот и лето наступило,

Нынче первый день!

Нужный праздник подарило,

Праздник всех детей.

Пусть он будет светлым, ярким,

Полон волшебства.

Пусть от счастья и подарков

Светятся глаза.

Детский смех не умолкает,

По стране звенит.

Все желания исполняет

И добром манит!

Картинки с Днем защиты ребенка / zoloti.com.ua

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Пусть небо будет чистым, без тучек.

Пусть солнышко щекочет до умопомрачения!

Пусть здоровыми растут дети

И пусть счастливы будут мамы!

Мы желаем нынче вам много

С Днем защиты детей,

С вашим праздником!

***

Сегодня праздник всех детей!

Сегодня радостно, светлее,

Сегодня ярко и тепло,

Уютно, очень хорошо.

Сегодня время для конфет,

Машинок, кукол и ракет.

Сегодня время для игры,

Сегодня все для детворы!

***

В самый первый день июня

Поздравляем всех детей!

Пусть их жизнь будет чудной,

Полна сказок и огней,

Смеха, радостей, веселья,

Ласки, игр и любви,

Поздравлений и подарков.

Пусть резвятся малыши!

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Дети - это самая главная радость в нашей жизни! Их искренность и жизнелюбие дарует нам счастье и надежду, в это непростой жизни! Желаю, чтобы сегодня каждый ребенок был счастлив, защищен, накормлен и имел крышу над головой!

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С Днем защиты детей! Пусть дети всегда счастливыми будут и громко хохочут от радости. Пусть жизнь каждого ребенка будет драгоценной, а его здоровье станет достоянием нации. Чтобы дети никогда не знали горя и страха.

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Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю окунуться в праздник счастья, улыбок и искренней детской радости. Пусть ваши семьи будут крепкими, едиными, надежными и любящими. Пусть звучит детский смех, рождаются надежды и осуществляются мечты! Берегите себя, ведь семья - это главное!

С Днем защиты детей - картинки и открытки

Поздравления с Днем защиты детей / list.in.ua

День защиты детей - лучшие поздравления / sokal-rda.gov.ua