Стерненко хочет обжаловать условный приговор

Одесский активист Сергей Стерненко будет обжаловать решение Одесского апелляционного суда, который признал его частично виновным и изменил наказание с 3 лет заключения до одного года лишения свободы условно, сообщает Деловая столица.

Об этом Стерненко заявил после завершения судебного заседания.

"Будем обжаловать в кассационном порядке… Это, мягко говоря, абсурдно, ведь это осуждение за один патрон" , — сказал он.

Стерненко добавил, что суд признал его виновным именно за хранение одного патрона, а не пистолета. "Особо опасным для общества" суд это считает из-за того, что Стерненко участвует в акциях протеста.

Активист подчеркнул, что считает решение Апелляционного суда Одессы "несправедливым".