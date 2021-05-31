Операцию с принудительной посадкой самолета могли готовить под Тихановскую

Спецоперацию с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске могли готовить не для журналиста Романа Протасевича, а для захвата лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, сообщает Деловая столица.

"Почтовый ящик на «Protonmail», с которого якобы «ХАМАС» прислали в минский аэропорт письмо о минировании самолёта «Ryanair» Афины-Вильнюс, был создан за 9 дней до инцидента – 14 мая. Именно 12-14 мая в Афинах находилась лидер белорусского протеста Светлана Тихановская" , — отмечает Telegram-канал NEXTA live.

Также редакция обнародовала скриншот письма в почтовом сервисе Protonmail.