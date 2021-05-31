Обнародован документ о лишении Шария статуса беженца в Литве

Украинский блогер Анатолий Шарий отрицает, что Литва лишила его статуса беженца и объявила персоной нон-грата. В то же время нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко настаивает на обратном и даже опубликовал копию литовского документа, сообщает Обозреватель.

Новость о том, что в Литве якобы аннулировали все документы Шария, появилась в СМИ 31 мая. Чуть позже того же дня блогер, подозреваемый в Украине в государственной измене, написал в Telegram, что лично он "впервые слышит" об этом.

"Прям не знаю, что же делать теперь, надо ждать официального сообщения от Литвы, думаю" , – написал Шарий.

Он утверждает, что с сообщениями журналистских источников о решении литовских властей якобы "что-то не так".

"В любом случае – Литва очень мощный геополитический игрок и если уж чего-то решает, то значит неспроста" , – добавил лидер "Партии Шария".

Реакция блогера. Источник: Скриншот

Скриншот

В свою очередь народный депутат от "ЕС" поблагодарил Литву за принятое решение. На своем Telegram-канале Гончаренко показал документ о том, что блогера таки лишили статуса.

"Теперь Украине нужно сделать все, чтобы Шарий был не персоной-нон грата, а персоной за решеткой!" – написал представитель "Европейской Солидарности".

Сообщение народного депутата от "ЕС". Источник: Скриншот