Шарий обжаловал решение Литвы отобрать у него статус беженца

Подозреваемый в госизмене в Украине блогер Анатолий Шарий обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца, сообщает Европейская правда.

"В последний день, который допускается литовским законом, Шарий обжаловал это решение, и теперь впереди несколько месяцев волокиты, а возможно, даже год с копейками" , - рассказал главный редактор "ЕП" Сидоренко.

По его словам, теперь суды Литвы должны подтвердить, что действия миграционной службы страны в отношении Шария были корректными.

"Придется подождать. Рано или поздно, я абсолютно убежден, литовские власти победят и в Шария не будет статуса" , - считает редактор "ЕП".

Лишение статуса будет означать для Шария нелегальное пребывание в государствах Евросоюза, добавил Сидоренко.

"У него будет несколько выходов. Один из них - вернуться в Украину. Мы понимаем, что он этого не сделает.

Одновременно Шария объявили персоной нон грата в Литве. Это означает, что он не имеет права въехать на территорию этого государства, но, к сожалению, может оставаться в других странах ЕС, пока его, скажем, не депортируют...