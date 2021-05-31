Шарий обжаловал решение Литвы отобрать у него статус беженца
Подозреваемый в госизмене в Украине блогер Анатолий Шарий обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца, сообщает Европейская правда.
"В последний день, который допускается литовским законом, Шарий обжаловал это решение, и теперь впереди несколько месяцев волокиты, а возможно, даже год с копейками", - рассказал главный редактор "ЕП" Сидоренко.
По его словам, теперь суды Литвы должны подтвердить, что действия миграционной службы страны в отношении Шария были корректными.
"Придется подождать. Рано или поздно, я абсолютно убежден, литовские власти победят и в Шария не будет статуса", - считает редактор "ЕП".
Лишение статуса будет означать для Шария нелегальное пребывание в государствах Евросоюза, добавил Сидоренко.
"У него будет несколько выходов. Один из них - вернуться в Украину. Мы понимаем, что он этого не сделает.
Одновременно Шария объявили персоной нон грата в Литве. Это означает, что он не имеет права въехать на территорию этого государства, но, к сожалению, может оставаться в других странах ЕС, пока его, скажем, не депортируют...
И здесь очень важно, что Украина ведет против него дело. В случае, если украинская прокуратура сможет убедить испанскую власть или власть другого государства ЕС в том, что расследование правдивое, его должны выдать Украине", - пояснил Сидоренко.