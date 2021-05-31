Экс-глава ГФС выписал себе премию в 1000% оклада

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило административный протокол на бывшего и.о. руководителя Государственной фискальной службы, который назначал себе максимальные премии и установил размер надбавки "за интенсивность труда" до 1000% оклада, сообщает Деловая столица.

"Размер премий, которые он себе назначил, был максимальным (30% от должностного оклада), а размер надбавки за интенсивность труда колебался от 100 до 1000% от его должностного оклада" , — сообщили в Нацагентстве.

Административный протокол уже направлен в суд.

В НАПК не назвали фамилию и.о. главы Государственной фискальной службы, однако обратили внимание, что в ситуации, когда чиновник становится исполняющим обязанности, всегда возникает потенциальный конфликт интересов из-за возможности реализовать определенные служебные полномочия по отношению к себе.