Экс-глава ГФС выписал себе премию в 1000% оклада
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило административный протокол на бывшего и.о. руководителя Государственной фискальной службы, который назначал себе максимальные премии и установил размер надбавки "за интенсивность труда" до 1000% оклада, сообщает Деловая столица.
"Размер премий, которые он себе назначил, был максимальным (30% от должностного оклада), а размер надбавки за интенсивность труда колебался от 100 до 1000% от его должностного оклада", — сообщили в Нацагентстве.
Административный протокол уже направлен в суд.
В НАПК не назвали фамилию и.о. главы Государственной фискальной службы, однако обратили внимание, что в ситуации, когда чиновник становится исполняющим обязанности, всегда возникает потенциальный конфликт интересов из-за возможности реализовать определенные служебные полномочия по отношению к себе.
"При таких условиях нужно своевременно сообщить о конфликте интересов в соответствии с установленными для соответствующего руководителя способом, а также воздерживаться от реализации полномочий по отношению к себе, пока конфликт интересов не будет урегулирован", — пояснили в Нацагентстве.