Ассоциация городов Украины выступила против законопроектов Минкульта

Члены правления Ассоциации городов Украины единогласно приняли решение, в котором выражена позиция категорической неподдержки законопроектов №4561 и №4562. Они, по мнению организации, вредят местному самоуправлению и не обеспечивают достижения поставленной цели, сообщает Обозреватель.

Заявляется, что проект закона №4561 "приведет к монополизации Министерства культуры и информационной политики в сфере охраны культурного наследия". Ассоциация отметила, что в любой другой стране мира такая практика отсутствует.

Действия Минкультуры в Ассоциации городов назвали безответственными и наносящими вред громадам.

Представители организации считают, что реализация законопроектов №4561 и №4562 никоим образом не усилит защиту памятников национального и местного значения и не обеспечит принятие правовых мер по охране архитектурного наследия, предусмотренных Конвенцией об охране архитектурного наследия Европы, которой охрана архитектурного наследия определена одной из главных целей планирования застройки города и страны.

Кроме того, проект №4561 не учитывает принципы местного самоуправления, собственную компетенцию местного самоуправления, курса государства на децентрализацию полномочий органов исполнительной власти.

"Принятие законопроектов №4561 и №4562 значительно усложнит проведение проверок объектов культурного наследия, пресечение незаконных работ на них и применения к нарушителям штрафных санкций" , – отметила пресс-служба.

Добавим, АГУ – всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления, которая представляет позицию и защищает интересы местного самоуправления. Создана в 1992 году по инициативе городских глав.

В состав Ассоциации входит более 900 территориальных громад. Председателем АГУ является мэр Киева Виталий Кличко.