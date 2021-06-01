Украина подписала контракт на вывод спутника на орбиту

Госпредприятие "Конструкторское бюро "Южное" заключило контракт с европейской компанией ISILAUNCH о выводе на орбиту космического аппарата "Сич-2-30, сообщает Деловая столица.

Об этом написал вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в своем Facebook.

"Запуск спутника должен состояться с пусковой площадки компании SpaceX (США) с помощью ракетоносителя Falcon-9… На сегодня уже осуществлен авансовый платеж. Запуск космического аппарата планируется осуществить в декабре 2021 (резерв — январь 2022)" , — написал он.

Уруский добавил, что в настоящее время КБ "Южное" совместно с Национальным центром управления и испытаний космических средств осуществляет все необходимые работы по подготовке к запуску наземного сегмента и самого космического аппарата "Сич-2-30".

Вице-премьер добавил, что запуск и дальнейшее использование данного спутника "позволят решать многие актуальные задачи социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного характера, а также обеспечить реализацию интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны".