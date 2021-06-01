Зеленский оценил угрозу создания союзного государства РФ и Беларуси

Президент Владимир Зеленский считает создание союзного государства Беларуси и России опасностью для Украины ведь в случае объединения, Москва и Минск могут интегрировать оборонное сотрудничество и оказывать серьезное давление на Киев, сообщает Сегодня.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Сегодня у нас очень опасная ситуация в Беларуси на нашей северной границе. Сегодня там армия находится под командованием белорусского режима. Но мы смотрим, как Россия и Беларусь упорно работают над договоренностями друг с другом" , – заявил глава украинского государства.

По его мнению, договоренности могут включать в себя оборону, и тогда эти страны могут оказать на Украину серьезное давление.