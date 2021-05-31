Зеленский пожаловался, что Меркель мало помогала Украине

Президент Владимир Зеленский раскритиковал Германию за то, что она с 2014 года отказывается предоставлять военную помощь Украине. По его словам, Берлин отказывался от этого, хотя мог помочь, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в интервью главы государства немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как отметил Зеленский, немецкий канцлер Ангела Меркель " много сделала для Украины ", но он " надеялся на большее от нее " в нормандском формате.

"Но мы очень благодарны за то, что имеем. И при этом я знаю: Германия может сделать больше. Габек (лидер немецкой партии Союз 90/Зеленые - ред.) меня понял. Он понимал, что "Северный поток-2" - это только оружие, и очень острое. Он также понимает, что у Украины нет флота. Что наши побережья не защищены. Что нам нужно летальное оружие. Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла" , - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что у Германии есть "замечательные военные корабли", а также она могла бы предоставить Украине и другое военное вооружение.