Германия и Франция не назвали РФ стороной конфликта - Зеленский

Во время последней встречи советников правительств участников нормандского формата представители Германии и Франции не смогли назвать Россию стороной конфликта на Донбассе. Кроме того, в этом формате не обсуждается ни оккупация Крыма, ни гарантии безопасности для Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Нормандский формат касается только востока Украины. Речь не идет ни о Крыме, ни о трубопроводах, ни о гарантиях безопасности. Речь не идет ни о нашем членстве в НАТО, ни о нашем партнерстве с Альянсом" , - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина сделала много важных шагов в нормандском формате.

"Но почему мы не решили свои проблемы? В таком формате, например, прошли встречи в Минске. Это технический круглый стол, на котором мы пытаемся обсудить вопросы, связанные с прекращением войны" , - уточнил глава государства.

Зеленский напомнил, что во время последней встречи советники по внешней политике нормандских правительств, то есть представители Германии, Франции, Украины и России, российский переговорщик прямо спросил: "Скажите, пожалуйста, является ли Россия стороной в этом конфликте?"

Президент подчеркнул, что представители Германии и Франции не дали на этот вопрос конкретного ответа.

"И снова была выбрана осторожная дипломатия. Мы не согласны с этим, потому что Россия, конечно, является стороной в этом конфликте" , - отметил он.

По его словам, этот случай показывает, как работает нормандский формат и встречи в Минске.

"Мы находимся на таком этапе, когда все боятся даже назвать Россию стороной конфликта" , - резюмировал Зеленский.

Журналист немецкого издания уточнил у главы государства: "Так не осмелился представитель Германии назвать Россию стороной конфликта?"