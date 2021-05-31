Журналисты опубликовали новые "пленки" Медведчука

Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук, который сейчас является одним из лидеров "Оппозиционного платформы – За жизнь", якобы договаривался и лоббировал закупку Украиной угля в боевиков на Донбассе в 2014 году, сообщает Украинская правда.

В сюжете Bihus.Info говорится, что Медведчук якобы уговаривал тогдашнего президента Петра Порошенко согласиться на закупку угля с временно оккупированной территории. В то время в Украине из-за боевых действий упала добыча угля, что стало причиной дефицита на теплоэнергостанциях.

На записях разговоры якобы Медведчука с министром энергетики России Александром Новаком, с Владиславом Сурковым – помощником Путина, Дмитрием Козаком, который тогда был заместителем главы правительства РФ.

В частности им Медведчук будто рассказывает, как уговаривал Порошенко покупать уголь у боевиков. Однако проблема возникла из-за того, что Порошенко якобы дал распоряжение Нацбанку открыть счет и выбрать компанию, на которую перевести средства угля. Но боевиками и их руководителям в Москве такой вариант не нравился, поскольку на Донбасс нужна была наличка. Сурков тогда утверждал, что речь идет якобы только о зарплате для шахтеров.

Кроме того, есть записи разговоров с представителями так называемых "Л/ДНР" Александром Захарченко и Владимиром Кононовым.