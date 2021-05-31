На Волыни "копы" избили мужчину, который пришел сообщить о краже

В Волынской области трое патрульных полицейских задержали и избили мужчину, который обратился в полицию с заявлением о краже, сообщает Страна.ua.

Такой чудовищный случай произошел еще в сентябре 2020 года, однако лишь в мае 2021 прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех полицейских, передает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Досудебное следствие установило, что когда потерпевший обратился в полицию из-за того, что его обокрали, патрульные надели на него наручники и избили. Они также без верхней одежды посадили мужчину в машину и отвезли его в другое место для проведения следственных действий.

Патрульных отстранили от работы. Им инкриминируют ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 371 Уголовного кодекса Украины.