Брату судьи Вовка продлили содержание под стражей
31 мая, Высший антикоррупционный суд оставил под арестом адвоката, бывшего сотрудника Службы внешней разведки Юрия Зонтова – брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, сообщает Лига.net.
Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное с прокурором САП, и продлил Зонтову срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 27,24 млн грн (ранее сумма залога составляла 35 млн грн), передает пресс-служба ВАКС.
В ВАКС сообщили, что в случае внесения залога на подозреваемого будут наложены следующие процессуальные обязанности:
- являться по каждому требованию к следователю, детективу, прокурору, следственного судьи, суда;
- не покидать пределы Киева и села Гатное Киевской области без разрешения следователя, детектива или суда;
- уведомлять следователя, детектива или суд об изменении места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;
- сдать на хранение в соответствующие органы паспорт и другие документы, которые дают право на выезд за пределы Украины;
- носить электронное средство контроля.
Полный текст постановления будет объявлен 2 июня в 13:00.