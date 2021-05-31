Брату судьи Вовка продлили содержание под стражей

31 мая, Высший антикоррупционный суд оставил под арестом адвоката, бывшего сотрудника Службы внешней разведки Юрия Зонтова – брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, сообщает Лига.net.

Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное с прокурором САП, и продлил Зонтову срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 27,24 млн грн (ранее сумма залога составляла 35 млн грн), передает пресс-служба ВАКС.

В ВАКС сообщили, что в случае внесения залога на подозреваемого будут наложены следующие процессуальные обязанности:

являться по каждому требованию к следователю, детективу, прокурору, следственного судьи, суда;

не покидать пределы Киева и села Гатное Киевской области без разрешения следователя, детектива или суда;

уведомлять следователя, детектива или суд об изменении места жительства и работы;

воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами;

сдать на хранение в соответствующие органы паспорт и другие документы, которые дают право на выезд за пределы Украины;

носить электронное средство контроля.

Полный текст постановления будет объявлен 2 июня в 13:00.