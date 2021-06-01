Верховная Рада намерена урегулировать долги за газ

В Верховной Раде разрабатывается законопроект об урегулировании вопросов задолженности бытовых потребителей и предприятий теплокоммунэнерго за газ, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом рассказал глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

"Для решения этой проблемы (долгов – ред.) мы сейчас готовим законопроект об урегулировании задолженности, который будет предусматривать механизмы реструктуризации, а также решение вопроса с долгами теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз" , – сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Он выразил надежду, что такой законопроект в ближайшее время будет в парламенте, и "эта проблема будет решена". Вместе с тем Герус отметил, что она не является настолько критичной, как ее хотят представить, назвав некорректной информацию об объеме долга потребителей в 82 млрд грн, озвученную в эфире.

"Проблема долгов за потребленный газ есть, она была и два, и три года назад. Но ее масштабы принципиально не поменялись" , – отметил он.

По его словам, нельзя считать реальными долгами потребителей начисленные операторами газораспределительных сетей суммы за 2015-2018 годы в результате смены правительством норм потребления. Также он отметил, что в конце отопительного сезона суммы долгов традиционно выше, и к началу нового ОЗП они существенно снижаются, поскольку потребители погашают свои долги за холодный период на протяжении теплого.