Драка жены бельгийского посла в Сеуле: Брюссель отозвал своего дипломата

Бельгийский МИД прекращает командировку своего посла в Южную Корею после того, как его жена напала на женщину в Сеуле, сообщает Лига.net.

На видеозаписи инцидента с камер видеонаблюдения видно, как жена Питера Лескушье, Сян Сюэцю, бьет продавца, который хотел проверить, что одежда, в которой она была, – ее собственная, а не из магазина, передает BBC.

Напомним, что инцидент произошел 9 апреля в магазине одежды в Йонсангу, Сеул. 63-летняя Сян Сюэцю около часа примеряла одежду, сообщают южнокорейские СМИ. При этом она была в одежде из того же магазина. Когда жена посла вышла на улицу, продавец последовал за ней, чтобы убедиться, что она не украла одежду.

МИД Бельгии заявило, что Сян Сюэцю встретилась с сотрудниками магазина и извинилась за свое "неприемлемое поведение". Вместе с тем министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес решила этим летом прекратить полномочия Лескушье после трех лет его пребывания в должности.

"Питер Лескушье был послом Бельгии в Республике Корея на протяжении последних трех лет. В свое время он способствовал очень успешному государственному визиту в марте 2019 года. Однако стало ясно, что нынешняя ситуация не позволяет ему и дальше спокойно выполнять свои обязанности" , – говорится в сообщении МИД Бельгии в Facebook.

Сообщается, что жена посла изначально использовала дипломатический иммунитет, чтобы избежать обвинений в нападении, но бельгийское правительство отказалось от него, чтобы полиция Южной Кореи могла провести расследование.