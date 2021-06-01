Голубовская сообщила истинную причину отставки Степанова

Причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не кампания по вакцинации против COVID-19, а медреформа учреждений вторичного уровня, в частности – изменение их финансирования. За прививочный процесс в стране ответственность же несут чиновники разных уровней, сообщает Обозреватель.

Такое мнение на своей странице в Facebook в понедельник, 31 мая, высказала заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская. Она отметила: "Если кто-то думает, что причина увольнения Степанова – вакцинация, очень сильно ошибается ".

Врач подчеркнула, что экс-министр пытался отодвинуть катастрофу с финансированием медицинских заведений и пересчитать тарифы.

"Именно при Степанове был решен вопрос о финансировании "готовности" инфекционных стационаров. Ибо великие менеджеры всех времен и народов как-то забыли, что "гроші йдуть за пацієнтом" – это не про инфекции.﻿ И когда мы об этом говорили последние годы из каждого утюга, все "сильные" реформаторы прикидывались слепыми, глухими, немыми и даже иногда полоумными и сильно удивлялись, когда жизнь все поставила на свои места" , – эмоционально заявила Голубовская.

Она добавила, что в итоге лучшие заведения таки "пойдут под снос". К примеру, в Николаеве единственную в области специализированную, полностью отстроенную инфекционную больницу со 100% обеспечением коек кислородом, которая больше года работала с инфицированными, лишают финансирования.

Инфекционная больница в Николаеве. Источник: Facebook / Ольга Голубовская

Facebook / Ольга Голубовская. Источник: Facebook / Ольга Голубовская

Facebook / Ольга Голубовская. Источник: Facebook / Ольга Голубовская

Врач добавила, что медтарифы "взяты с потолка", а дискуссия заводит чиновников в тупик и они не могут ответить внятно ни на один вопрос медиков. Куда девать пациентов, больных коронавирусом, "никого не волнует".

"Так вот я хочу сказать – резкое ограничение доступа к медицинской помощи является преступлением против народа. На мой взгляд. А целенаправленное, непродуманное уничтожение всех структур, отвечающих за биобезопасность в стране – на грани сдачи ее национальных интересов" , – подытожила инфекционист.

Скриншот. Источник: Facebook / Ольга Голубовская

Скриншот. Источник: Facebook / Ольга Голубовская