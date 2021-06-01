Деми Роуз засветила пышную грудь в платье с корсетом

Британская супермодель 25-летняя Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками пикантными снимками, на которых продемонстрировала пышные формы в платье с откровенным декольте. Свой образ знаменитость дополнила ярким макияжем и элегантной прической, сообщает Обозреватель.

Соответствующие кадры звезда опубликовала на личной странице в Instagram. Фанаты оценили фото Роуз и засыпали ее комплиментами.

Так, модель позировала на камеру в кремовом платье с вырезом в области груди от бренда Annie’s Ibiza. Сверху наряда виднелся необычный корсет с французским гобеленом. Свой аутфит Роуз завершила прической в виде высокого хвоста и насыщенным макияжем с акцентом на глаза.

Модель позировала на камеру в кремовом платье с вырезом. Источник: instagram.com/demirose

Свой аутфит Роуз завершила прической в виде высокого хвоста. Источник: instagram.com/demirose

Пользователи сети пришли в восторг от пикантного фото модели. Они засыпали знаменитость множеством комплиментов.