ВОЗ ввела новую систему наименования штаммов COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) решили обозначить штаммы коронавируса COVID-19 буквами греческого алфавита, сообщает Корреспондент.

"ВОЗ установила простые, легкие для произношения и запоминания маркировки с использованием букв греческого алфавита для ключевых вариантов SARS-CoV-2 - вируса, вызывающего COVID-19" , - указано в заявлении ВОЗ.

Так, "британский" штамм коронавируса B.1.1.7 получил название Альфа, вариант B.1.351, впервые обнаруженный в ЮАР, стал Бетой, а бразильский P.1 - Гаммой. Два подвида "индийского" штамма коронавируса - B.1.617.2 и B.1.617.1 - назвали Дельтой и Каппой соответственно.

Отмечается, что новая система названий создана экспертами ВОЗ во избежание дискриминации стран, в которых упомянутые штаммы обнаружили впервые, и для упрощения употребления в речи.