ВОЗ ввела новую систему наименования штаммов COVID-19
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) решили обозначить штаммы коронавируса COVID-19 буквами греческого алфавита, сообщает Корреспондент.
"ВОЗ установила простые, легкие для произношения и запоминания маркировки с использованием букв греческого алфавита для ключевых вариантов SARS-CoV-2 - вируса, вызывающего COVID-19", - указано в заявлении ВОЗ.
Так, "британский" штамм коронавируса B.1.1.7 получил название Альфа, вариант B.1.351, впервые обнаруженный в ЮАР, стал Бетой, а бразильский P.1 - Гаммой. Два подвида "индийского" штамма коронавируса - B.1.617.2 и B.1.617.1 - назвали Дельтой и Каппой соответственно.
Отмечается, что новая система названий создана экспертами ВОЗ во избежание дискриминации стран, в которых упомянутые штаммы обнаружили впервые, и для упрощения употребления в речи.
"Они не заменят научных названий, но призваны помочь в общественном обсуждении", - заявила ведущий врач-эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове и призвала государства использовать новые обозначения.