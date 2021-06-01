В Конго террористы убили полсотни людей: жители продолжают находить тела

На востоке Демократической Республики Конго в результате нападения боевиков в ночь на понедельник погибли, по меньшей мере, 50 человек, сообщает Украинская правда.

По данным мониторинговой группы Kivu Security Tracker (KST), боевики, аффилированные с группировкой ИГИЛ, убили ночью не менее 28 человек в поселке Бога и еще 22 человек – в Чаби, передает AFP.

Один из руководителей общины сказал, что среди жертв были дети и пожилые люди. Кроме того, местные жители сообщают, что количество жертв, вероятно, возрастет, поскольку на местах нападения продолжают находить тела убитых.

В регионе есть частыми атаки со стороны боевиков ADF. Также регион известен этническими противостояниями между местными группами населения.