Меркель отправила делегацию в США для переговоров по "СП-2"

Высокопоставленная делегация из Германии отправилась в США для обсуждения газопровода «Северный поток-2, сообщает Лента.Ру.

Так, в правительственных кругах США и Германии заявили, что команда переговорщиков от канцлера Ангелы Меркель отправилась в Вашингтон.

Возглавляет немецкую делегацию помощник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и ее советник по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер.

В мае канцлер Германии Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение строительства «Северного потока-2», поскольку страна испытывает острую необходимость в газе.