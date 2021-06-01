Грузия возобновила туризм через сухопутные границы

Грузия со вторника открыла свои сухопутные границы для путешественников, которые были закрыты с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Соответствующее решение было принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре республики.

Как отметил глава правительства Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, открытие границ будет способствовать росту числа туристов, что в свою очередь положительно скажется на экономическом росте.

"Мы ожидаем быстрого восстановления сферы туризма. Естественно, что открытие границ с завтрашнего дня станет еще одним важным стимулом в направлении восстановления нашей экономики" , - сказал Гарибашвили в понедельник.

Со вторника также ресторанам, кафе и барам в Грузии разрешено рассаживать гостей в закрытых залах.