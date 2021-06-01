Новые тарифы на газ: сколько будем платить с июня

В Украине с 1 июня 2021-го ввели новые тарифы на газ. Стоимость кубометра, зависимо от поставщика, достигает 11,89 грн. Минимальная стоимость составляет 7,99 грн за куб, сообщает Обозреватель.

У поставщиков ООО "ЙЕ энергия", ООО "МЕГАВАТТ ЭНЕРГО СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ", ООО "ТАС ЭНЕРГИЯ СТРАНЫ" летняя и месячная цены совпадают и равны, соответственно, 7,99, 8,09 и 11,22 грн за кубометр.

В большинстве компаний месячная цена на июнь 2021 ниже, чем годовое предложение. Например, в "Черновицкий областной энергоснабжающей компании" разница достигает 5 грн за кубометр (8,50 грн в июне против 13,50 грн – годовая цена).

Однако у нескольких поставщиков – ООО "ЗАКАРПАТЬЕ ЭНЕРГОСБЫТ", ООО "ГАЗПРОМПОСТАЧ", ООО "ГЛАСКОМЕРЦ" – наоборот, летнее предложение является более выгодным.

Компания "КиївГазЕнерджі", у которой еще месяц назад перестал работать сайт, до сих пор не обнародовала свое летнее предложение и месячную цену газа на июнь. Компанию из-за данного нарушения ждет проверка и санкции от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Новые ценовые предложения от поставщика последней надежды (ПОН) также пока неизвестны. Напомним, по условиям действия базовых годовых тарифных планов, цены на газ в течение 12 месяцев могут изменяться только в сторону понижения. С 1 мая именно летние предложения действуют как базовые. Всех потребителей, которые ранее пользовались месячными предложениями, поставщики автоматически перевели на годовые тарифы.