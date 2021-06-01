Сербия отказалась вводить санкции против РФ

Сербия отказывается вводить санкции против России и Китая вопреки мнению Европейского союза, несмотря на то, что находится на пути в него, сообщает Лента.Ру.

Об этом заявил президент страны Александар Вучич в эфире телеканала Happy TV.

«Сербия также в отличие от некоторых других, находящихся на европейском пути, не будет разрушать своих отношений и имеет отличные отношения с Китаем и Россией. И мы не будем вводить санкции ни против Китая, ни против России, точка» , — подчеркнул сербский лидер.

Вучич добавил, что это политика Сербии, которая не является балансированием и показала себя наилучшим образом в период пандемии коронавируса, во время закупки вакцин, поэтому она будет продолжена. Глава государства отметил, что подобный курс представляется наилучшим для граждан страны, поскольку благодаря многовекторности Белград сумел закупить препараты против COVID-19 по всему миру, и население имеет возможность выбирать между прививками Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca и «Спутник V».