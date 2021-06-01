Заробитчан зовут в Германию: кому платят по 140 тыс. грн

Заробитчан зовут в Германию: кому платят по 140 тыс. грн

Накануне летнего сезона увеличилось количество вакансий для украинских заробитчан, сообщает Обозреватель.

В Германии, где традиционно одни из самых высоких зарплат среди стран ЕС, медсестрам из Украины предлагают до 180 тыс. грн в месяц, а сварщикам – до 140 тыс. грн.

Это следует из данных кадрового портала work.ua. Наибольшее количество вакансий для украинцев в Германии – для медсестер (или медбратов). Так, медсестра (медбрат) может рассчитывать на зарплату в размере 97-180 тыс. грн. Требования к такой вакансии:

  • Квалификация медсестры (или медбрата), среднее медицинское образование.
  • Опыт от двух лет.
  • Знание немецкого языка (уровень В1).

Работать придется 35 часов в неделю, за работу на выходных и ночные смены платят отдельно.

Электромонтажник в Германии может зарабатывать 110-115 тыс. грн.

"Срочно требуются электромонтажники в Дюсельдорф, Кельн., Германия. Берем по полугодовым, воеводским визам, картам побуту, ЕС-документам, биометрии. Требование: опыт работы от 2 лет. Опыт командной работы, умение читать чертежи, активность и порядочность", – говорится в одном из объявлений.

Сварщик в Германии может зарабатывать 70-140 тыс. грн в месяц. Требования:

  • Опыт работы 135 методом от 5 лет.
  • Сварка на больших токах 280−300 А.
  • Подтверждающие документы сварщика, можно украинские, но приветствуется европейский сертификат. Получить можно в Харькове.
  • Подтверждение квалификации. Нужно стать тесты в Харькове. На тестах пластина 12мм, вертикальный шов снизу-вверх с обратным валиком, в три прохода.

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