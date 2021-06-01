Заробитчан зовут в Германию: кому платят по 140 тыс. грн

Накануне летнего сезона увеличилось количество вакансий для украинских заробитчан, сообщает Обозреватель.

В Германии, где традиционно одни из самых высоких зарплат среди стран ЕС, медсестрам из Украины предлагают до 180 тыс. грн в месяц, а сварщикам – до 140 тыс. грн.

Это следует из данных кадрового портала work.ua. Наибольшее количество вакансий для украинцев в Германии – для медсестер (или медбратов). Так, медсестра (медбрат) может рассчитывать на зарплату в размере 97-180 тыс. грн. Требования к такой вакансии:

Квалификация медсестры (или медбрата), среднее медицинское образование.

Опыт от двух лет.

Знание немецкого языка (уровень В1).

Работать придется 35 часов в неделю, за работу на выходных и ночные смены платят отдельно.

Электромонтажник в Германии может зарабатывать 110-115 тыс. грн.

"Срочно требуются электромонтажники в Дюсельдорф, Кельн., Германия. Берем по полугодовым, воеводским визам, картам побуту, ЕС-документам, биометрии. Требование: опыт работы от 2 лет. Опыт командной работы, умение читать чертежи, активность и порядочность" , – говорится в одном из объявлений.

Сварщик в Германии может зарабатывать 70-140 тыс. грн в месяц. Требования: