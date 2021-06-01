Зарплата учителя в Украине и Европе: сколько получают педагоги

На сегодняшний день минимальная зарплата украинских учителей составляет 4859 гривен. Столько получают педагоги начинающие, без опыта. У педагогов высшей категории зарплаты повыше, на несколько тысяч. Но все равно не такие, как у их коллег-европейцев, сообщает Сегодня.

Меньше всего в Евросоюзе получают словацкие учителя – около трех тысяч долларов в месяц. Это более 85 тысяч гривен. В Германии и Швейцарии оклады стартуют от четырех тысяч долларов в месяц. Еще больше получают педагоги из Люксембурга. Зарплаты начинающих – от шести тысяч долларов, а их коллег с 15-летним опытом – вдвое больше.

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Напомним, премьер Денис Шмыгаль и министр образования и науки Сергей Шкарлет заявили, что в Украине в 2021 году зарплаты педагогов вырастут почти на треть. Повышение на 20% уже произошло с января, еще на 9% зарплаты вырастут с декабря 2021 года. А в целом в планах правительства – довести минимальные зарплаты педагогов до уровня средней зарплаты по стране.