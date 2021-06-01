Три быстрых и питательных варианта горячих бутерброда к завтраку

Такие бутерброды будут есть не только взрослые и дети, но и самые требовательные в еде. Секрет прост – это красочно, сытно и вкусно. Плюс сыр, который во время приготовления плавится и становится вкуснее, сообщает Сегодня.

Если помимо блюд из яиц или всевозможных яичных запеканок, хочется горячий бутерброд – воспользуйтесь этими рецептами. 

Горячие бутерброды с сулугуни и ветчиной

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Фото: instagram.com/liudmila_kozenkova/

Ингредиенты

  • тостовый хлеб – 4 ломтика;
  • ветчина – 70 г;
  • помидор – 2 шт.;
  • чеснок – 1 зуб.;
  • лук – половина;
  • сулугуни – 70 г;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Хлеб поджарить на сухой сковороде.
  2. Для начинки помидор и ветчину порезать на кусочки, добавить сметану, измельченный чеснок, посолить, перемешать.
  3. Сверху выложить кольца лука и тертый сулугуни.
  4. Выложить начинку на хлеб, запекать при 200 градусах до румяности сыра.

Горячие бутерброды с куриной грудкой и грибами

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Фото: instagram.com/simplerecipes_n/

Ингредиенты (рассчитывайте на свой вкус)

  • тостовый хлеб – 4 ломтика;
  • куриная грудка – 70 г;
  • шампиньоны – 50 г;
  • чеснок – 1 зуб.;
  • сыр – 50 г;
  • майонез, соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

  1. Куриную грудку и шампиньоны нарезать мелкими кубиками.
  2. Сыр натереть на мелкой терке. На растительном масле обжарить до готовности куриную грудку и грибы. Посолить, поперчить, добавить выдавленный через пресс чеснок.
  3. Ломтики хлеба смазать майонезом, выложить начинку и посыпать тертым сыром.
  4. Отправить бутерброды в микроволновку до расплавления сыра.

Горячие бутерброды с ветчиной, луком и помидорами

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Фото: instagram.com/margo_beautymom/

Ингредиенты

  • тостовый хлеб – 200 г;
  • ветчина – 200 г;
  • сыр – 100 г;
  • помидор – 1 шт.;
  • лук красный – половина;
  • сладкая кукуруза- 80 г;
  • укроп – 20 г.

Для заправки

  • кетчуп – 40 г;
  • майонез – 20 г.

Способ приготовления

  1. Лук, помидор, ветчину, укроп мелко нарезать. Сыр натереть на мелкой терке. Часть пойдет в начинку, часть – на посыпку сверху на бутерброд.
  2. Смешать кетчуп и майонез. Добавить в нарезанные ветчину и овощи. Добавить часть тертого сыра, кукурузу и тщательно перемешать.
  3. По две чайной ложки начинки положить на хлеб. Сверху немного посыпать сыром.
  4. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

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