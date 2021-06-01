Три быстрых и питательных варианта горячих бутерброда к завтраку

Такие бутерброды будут есть не только взрослые и дети, но и самые требовательные в еде. Секрет прост – это красочно, сытно и вкусно. Плюс сыр, который во время приготовления плавится и становится вкуснее, сообщает Сегодня.

Если помимо блюд из яиц или всевозможных яичных запеканок, хочется горячий бутерброд – воспользуйтесь этими рецептами.

Горячие бутерброды с сулугуни и ветчиной

Фото: instagram.com/liudmila_kozenkova/

Ингредиенты

тостовый хлеб – 4 ломтика;

ветчина – 70 г;

помидор – 2 шт.;

чеснок – 1 зуб.;

лук – половина;

сулугуни – 70 г;

сметана – 3 ст. л.;

соль – по вкусу.

Способ приготовления

Хлеб поджарить на сухой сковороде. Для начинки помидор и ветчину порезать на кусочки, добавить сметану, измельченный чеснок, посолить, перемешать. Сверху выложить кольца лука и тертый сулугуни. Выложить начинку на хлеб, запекать при 200 градусах до румяности сыра.

Горячие бутерброды с куриной грудкой и грибами

Фото: instagram.com/simplerecipes_n/

Ингредиенты (рассчитывайте на свой вкус)

тостовый хлеб – 4 ломтика;

куриная грудка – 70 г;

шампиньоны – 50 г;

чеснок – 1 зуб.;

сыр – 50 г;

майонез, соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Куриную грудку и шампиньоны нарезать мелкими кубиками. Сыр натереть на мелкой терке. На растительном масле обжарить до готовности куриную грудку и грибы. Посолить, поперчить, добавить выдавленный через пресс чеснок. Ломтики хлеба смазать майонезом, выложить начинку и посыпать тертым сыром. Отправить бутерброды в микроволновку до расплавления сыра.

Горячие бутерброды с ветчиной, луком и помидорами

Фото: instagram.com/margo_beautymom/

Ингредиенты

тостовый хлеб – 200 г;

ветчина – 200 г;

сыр – 100 г;

помидор – 1 шт.;

лук красный – половина;

сладкая кукуруза- 80 г;

укроп – 20 г.

Для заправки

кетчуп – 40 г;

майонез – 20 г.

Способ приготовления