В Турции отреагировали на упреки Кремля касаемо продажи беспилотников Украине

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил России поддержку деоккупации Крыма и назвал бизнесом продажу дронов Bayraktar TB2 Украине, сообщает Корреспондент.

Таким образом министр ответил российским властям на их "рекомендации" прекратить военное сотрудничество Украиной, передает телеканал NTV.

"Наша позиция по Крыму известна. Мы так же говорим россиянам. Мы говорим, что решение является политическим. Никто не должен обижаться на нашу продажу дронов Украине. Это торговля" , - заявил Чавушоглу.

При этом он отметил, что Москва поставляет ракеты в Сирию или другие страны, и Анкара не ставит под сомнение такие ее действия. Кроме того, напомнил глава МИД, соглашение с Киевом о беспилотниках Bayraktar TB2 было заключено много лет назад.

Наконец, Чавушоглу объяснил, что во всем мире существует большой спрос на беспилотные летательные аппараты, и Турция намерена его удовлетворить.