Пакистан залило дождями: десять человек погибло

В восточной пакистанской провинции Пенджаб десять человек погибли и трое травмировались из-за сильных дождей, которые обрушились на регион, сообщает Корреспондент.

Восемь человек, включая четверых детей и троих женщин, погибли в городе Окара, когда во время грозы обрушилась крыша дома, передает агентство Синьхуа. Три человека получили ранения.

В другом населенном пункте человек погиб, поскольку на него упала стена здания, когда он проходил мимо. Еще один мужчина стал жертвой удара молнии.

Согласно прогнозу Метеорологического департамента Пакистана, грозы вместе с сильными ветрами пройдут и в других частях страны.