В Беларуси работодатели смогут увольнять работников за призывы к забастовке

Работодатели в Беларуси получат возможность увольнять работников, которые были арестованы за административные правонарушения, либо призывают коллег к забастовкам, сообщает Зеркало недели.

Об этом заявил заместитель министра труда и соцзащиты республики Игорь Старовойтов.

"Появилось четыре новых основания для увольнения: если работник не выходит на работу из-за отбытия административного наказания, если работник принуждает других работников участвовать в забастовке либо препятствует им выполнять трудовые обязанности, если работник участвует в незаконной забастовке либо отказывается от выполнения трудовых обязанностей без уважительной причины, а также если работник нарушает порядок работы с персональными данными" , - сообщил замминистра.

Он также сказал, чтобы забастовка была законной, необходимо пройти всю процедуру ее объявления. Возможность забастовки остается в законодательстве, когда она является крайней формой разрешения трудового спора.

Законопроект "Об изменении законов по вопросам трудовых отношений" в стране приняли 28 мая. Документ, который вступит в силу 30 июня 2021 года, дополняет Трудовой кодекс новыми основаниями расторжения трудового договора, новой мерой дисциплинарной ответственности и новым основанием для отстранения от работы, нормами о запрете на выдвижение при проведении забастовки политических требований.