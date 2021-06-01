На Донбассе боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ

На оккупированной части Донецкой области боевики РФ открыли огонь из стрелкового оружия в направлении беспилотника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает Зеркало недели.

Об этом говорится в ежедневном отчете №124/2021.

"30 мая, находясь ориентировочно за 1 км к югу от н. п. Новогригорьевка (неподконтрольный правительству, 61 км к северо-востоку от Донецка) для осуществления объявленного полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия, наблюдатели слышали 7 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 0,8-1 км к северо-востоку" , - говорится в отчете.

Отмечается, что огонь открывался в направлении БПЛА, пролетавшего над позициями вооруженных формирований РФ. Команда Миссии приземлила БПЛА и покинула этот район.

Также указывается, что команда Миссии потеряла 30 мая контроль над пространственным положением БПЛА СММ малого радиуса действия вблизи Дачного на оккупированной Луганской области, однако вернуть БПЛА не удалось.