В Украине определили лучшие автомобили XX века

28-30 мая в Киеве проходил масштабный фестиваль ретро-авто Old Car Land. В рамках мероприятия среди нескольких сотен представленных машин были выбраны лучшие экспонаты, сообщает АвтоПортал.

Всего в конкурсе было заявлено более 20 номинаций. Отдельно был назван и главный победитель. Общий список этих авто (все они были выпущены в XX веке) можно увидеть ниже.

Гран-при фестиваля: Mercedes-Benz 230 SL 1965 года

Самое старое авто фестиваля: Ford T 1912 года

Лучшая сохранность отечественного авто: ГАЗ-21 Волга 1967 года

Лучшая сохранность иностранного авто: Oldsmobile Cutlass 1985 года

Автомобиль-киногерой: Citroen DS 1973 года

Дебют легенды: DeSoto Custom 1949 года

Редкое авто: Autobianchi A112 1975 года

Лучшая реставрация советского авто, 1 место: Москвич 407 1958 года

Лучшая реставрация советского авто, 2 место: ВАЗ-2121 Нива 1982 года

Лучшая реставрация советского авто, 3 место: Москвич-426 1973 года

Лучшая реставрация иностранного авто, 1 место: Peugeot 203 1949 года

Лучшая реставрация иностранного авто, 2 место: BMW Е28 1984 года

Лучшая реставрация иностранного авто, 3 место: Citroen BX в 1979 года

Лучший спецавтомобиль фестиваля: РАФ-2203 Латвия 1985 года

Лучший автобус фестиваля: ПАЗ-672м 1986 года выпуска

Лучший грузовик фестиваля: Dodge WC54 1943 года

Самый стильный экипаж: раллийный Москвич-412

Самый длинный пробег по Украине: Mercedes-Benz W116 1975 года

Лучший кастомный автомобиль: пикап рет-род, 1969 года

Культовый автомобиль фестиваля: Pontiac Catalina 1966 года

Автомобиль-легенда: Bentley S2 1959 года

За настойчивость в реставрации: Toyota Soarer 1985 года

Лучшая экспозиция легкой мототехники: коллекция украинских мопедов Олега Омельницкого

Мотолегенда КМЗ: КМЗ К1Б Киевлянин 1949 года

Лучший мотоцикл фестиваля: BM R75 1944 года

Старейший мотоцикл фестиваля: Stock Kardan 1929 года

Лучший автомобиль по мнению посетителей/приз зрительских симпатий: СМЗ-С3А (год выпуска – н.д.).

Отметим, что Old Car Land – это крупнейший технический фестиваль Украины. Весной этого года он проходил уже в 12 раз. Кроме автомобилей, на мероприятии также можно было увидеть и летную технику, так как традиционно фестиваль проходил на территории Государственного музея авиации имени О.К. Антонова.