В Украине определили лучшие автомобили XX века
28-30 мая в Киеве проходил масштабный фестиваль ретро-авто Old Car Land. В рамках мероприятия среди нескольких сотен представленных машин были выбраны лучшие экспонаты, сообщает АвтоПортал.
Всего в конкурсе было заявлено более 20 номинаций. Отдельно был назван и главный победитель. Общий список этих авто (все они были выпущены в XX веке) можно увидеть ниже.
Гран-при фестиваля: Mercedes-Benz 230 SL 1965 года
Самое старое авто фестиваля: Ford T 1912 года
Лучшая сохранность отечественного авто: ГАЗ-21 Волга 1967 года
Лучшая сохранность иностранного авто: Oldsmobile Cutlass 1985 года
Автомобиль-киногерой: Citroen DS 1973 года
Дебют легенды: DeSoto Custom 1949 года
Редкое авто: Autobianchi A112 1975 года
Лучшая реставрация советского авто, 1 место: Москвич 407 1958 года
Лучшая реставрация советского авто, 2 место: ВАЗ-2121 Нива 1982 года
Лучшая реставрация советского авто, 3 место: Москвич-426 1973 года
Лучшая реставрация иностранного авто, 1 место: Peugeot 203 1949 года
Лучшая реставрация иностранного авто, 2 место: BMW Е28 1984 года
Лучшая реставрация иностранного авто, 3 место: Citroen BX в 1979 года
Лучший спецавтомобиль фестиваля: РАФ-2203 Латвия 1985 года
Лучший автобус фестиваля: ПАЗ-672м 1986 года выпуска
Лучший грузовик фестиваля: Dodge WC54 1943 года
Самый стильный экипаж: раллийный Москвич-412
Самый длинный пробег по Украине: Mercedes-Benz W116 1975 года
Лучший кастомный автомобиль: пикап рет-род, 1969 года
Культовый автомобиль фестиваля: Pontiac Catalina 1966 года
Автомобиль-легенда: Bentley S2 1959 года
За настойчивость в реставрации: Toyota Soarer 1985 года
Лучшая экспозиция легкой мототехники: коллекция украинских мопедов Олега Омельницкого
Мотолегенда КМЗ: КМЗ К1Б Киевлянин 1949 года
Лучший мотоцикл фестиваля: BM R75 1944 года
Старейший мотоцикл фестиваля: Stock Kardan 1929 года
Лучший автомобиль по мнению посетителей/приз зрительских симпатий: СМЗ-С3А (год выпуска – н.д.).
Отметим, что Old Car Land – это крупнейший технический фестиваль Украины. Весной этого года он проходил уже в 12 раз. Кроме автомобилей, на мероприятии также можно было увидеть и летную технику, так как традиционно фестиваль проходил на территории Государственного музея авиации имени О.К. Антонова.