Украина увеличит объемы производства бензина

Поставки бензина А-95, которые Украина недополучит в связи с плановым ремонтом Белорусского нефтеперерабатывающего завода в июне 2021, будут полностью замещены из других источников. Поэтому дефицита бензина А-95 не ожидается, сообщает UBR.

"Рынок моторных топлив Украины достаточно диверсифицирован", – заявила президент Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ) Неля Привалова на совещании в Минэнерго.

За счет национальных производителей и импорта из стран ЕС Украина обеспечит себя топливом в нужном объеме.

В ходе совещания производители заверили, что им понадобится около 10 дней для наращивания производства и выхода на необходимые объемы. Представители "Укрзализныци" и Администрации морских портов, в свою очередь, подтвердили готовность к увеличению объемов перевозок и перевалки ресурсов в случае необходимости.

При этом в НАУ считают, что Украина должна создать минимальные запасы сырой нефти и нефтепродуктов. А украинского потребителя можно поддержать путем снижения акцизной ставки на бензины, а также повышения ставки акциза на LPG для сбалансирования рынка.