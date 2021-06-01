В Китае впервые человек заразился птичьим гриппом

В Китае зафиксировали случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3, сообщает Лента.Ру.

Отмечается, что вирус был выявлен в провинции Цзянсу. Заболевшим оказался 41-летний мужчина. Первые симптомы у него появились 23 апреля, начались они с высокой температуры. 28 апреля его госпитализировали в местную больницу.

Месяц спустя, 28 мая, Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний провел полногеномное секвенирование образцов, взятых у зараженного. Анализ показал положительный результат на штамм H10N3 вируса птичьего гриппа.

Согласно генетическому анализу вируса, это инфекция птичьего происхождения, и она не может "эффективно" заражать людей. Всех, кто близко контактировал с больным, поместили под медицинское наблюдение. В настоящее время состояние инфицированного оценивается как стабильное, он может быть выписан из больницы.

Отмечается, что это первый в мире случай передачи штамма H10N3 к человеку, ранее подобного выявлено не было, а данное заражение сочли случайным. Кроме того, среди птиц этот штамм считается низкопатогенным. Во избежание заражения специалисты посоветовали не контактировать с птицами, умершими от болезни, по возможности избегать контактов с живой птицей.