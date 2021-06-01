Шкарлет заявил об изменении формата дошкольного образования
В Украине на законодательном уровне полностью переформатируют процесс дошкольного образования – это будет образование раннего развития, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, сообщает Укринформ.
"Прежде всего, сегодня нарабатывается закон о дошкольном образовании, потому что мы его уже рассматриваем не как дошкольное, а как образование стадии раннего развития человека", – сказал глава МОН.
Он отметил, что это также укладывается в концепцию развития Президентского университета, где
"мы взращиваем не просто ребенка".
"Ребенок перестает быть вещью, которую сдали в камеру хранения. Мы полностью переформатируем процесс дошкольного образования на законодательном уровне. Переформатируем его в образование раннего развития", – подчеркнул Шкарлет.