Шкарлет заявил об изменении формата дошкольного образования

В Украине на законодательном уровне полностью переформатируют процесс дошкольного образования – это будет образование раннего развития, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, сообщает Укринформ.

"Прежде всего, сегодня нарабатывается закон о дошкольном образовании, потому что мы его уже рассматриваем не как дошкольное, а как образование стадии раннего развития человека", – сказал глава МОН.

Он отметил, что это также укладывается в концепцию развития Президентского университета, где "мы взращиваем не просто ребенка" .