Стилист рассказала, как правильно носить платья летом 2021

Лето - пора сарафанов, юбок и платьев! Но и есть определенные правила: если вы любите платья-рубашки, лучше носить их с кожаными ремнями, а если вы уже приобрели платье в бельевом стиле, тут лучше вообще обойтись без аксессуаров, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Зоя Панина.

Как носить платья летом 2021 правильно:

Тектильный ремень замените кожаным. Рукава закатайте и добавьте еще один слой.

Выбирайте цветочки для платья правильно: чтобы принт не превратился в "бабий".

Кожаная и гиперобъемная: стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021

Кружево - в тренде, но обратите внимание на крой.

Не забудьбе про аксессуары, они - неотъемлемая часть всего летнего образа.