В РФ к экс-депутату Гудкову и экс-главе "Открытой России" пришли с обысками

В Москве после задержания экс-главы "Открытой России" Андрея Пивоварова начались обыски у другого экс-главы этой оппозиционной организации Александра Соловьева и у экс-депутата Дмитрия Гудкова, ссылаясь на Telegram-канал последнего и информагентство РБК, сообщает Украинская правда.

"У меня на даче под Коломной обыск. Как и у моего бывшего помощника Александра Соловьева. Как и у моего начштаба Виталия Венидиктова. Формального повода не знаю. Реальный ясен", – написал Гудков.

Об обысках сообщил и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, отец Дмитрия.

По его словам, на дачу, которая принадлежит ему и жене, "вломился ОМОН якобы с обыском" , все телефоны отключили, о причине обыска не сообщили. Он добавил, что в доме на тот момент были сыновья с внуками и родственники.

Известно, что Соловьев занимал пост председателя "Открытой России" в 2017-2018 годах, ранее также был помощником Гудкова.

31 мая бывшего исполнительного директора движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова сняли с самолета и доставили в отдел Федеральной службы безопасности России.

Перед тем движение "Открытая Россия", учрежденное в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, заявило, что прекращает свою деятельность и закрывает все отделения в регионах, чтобы избежать возможного преследования членов.