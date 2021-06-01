Гороскоп Павла Глобы на июнь 2021: все знаки Зодиака

Советы астролога Павла Глобы будут полезны всем, кто хочет начать лето с позитивной ноты. Старайтесь не обходить их стороной, чтобы привлечь больше удачи в свою жизнь, сообщает Слова и Фразы.

Овен

У Овнов начинается время, когда их харизма и обаяние будут зашкаливать. Особенно ощутимым это станет ближе к середине месяца, но и в самом начале лета эти люди почувствуют на себе внимание противоположного пола. Если захочется начать новые отношения или признаться кому-то в любви, лучше сначала погадать на взаимность, чтобы узнать, что чувствует другой человек. Так Овнам удастся обойти стороной неловкие ситуации. Вторая половина месяца благоприятна для начала отпуска, смены обстановки, путешествий, командировок.

Телец

У Тельцов в июне могут исполниться самые заветные мечты. Также не стоит забывать про наличие актуальных целей. Этим людям необходимо двигаться к ним, иначе звезды останутся не у дел. Сейчас необходимо полагаться на факты, а не на домыслы. В противном случае Тельцы могут сойти с пути, потерять удачу. Интуиция не будет другом для людей данного Знака. Очень важно в июне доводить дела до конца. Не нужно бросать начатое, так как это может спровоцировать шквал неурядиц.

Близнецы

Близнецам, возможно, придется потратить очень много сил и времени на решение рабочих вопросов. Это значит, что им нужно стать активнее и энергичнее. Июнь — это их время, поэтому можно ожидать укрепления здоровья, улучшения настроения. Также Близнецам удастся с легкостью наладить отношения, которые переживают не лучшие времена. Конец месяца будет идеален для покупок. Можно побаловать чем-то дорогим себя или свою вторую половинку, детей, родителей.

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Рак

У Раков временем исполнения желаний будет конец месяца. Начиная с дня летнего солнцестояния удача будет все чаще и чаще посещать этих людей. Ретроградный Меркурий внесет свою негативную лепту, но его воздействие легко будет свести на нет. В любви многим Ракам удастся открыть новые грани. Они смогут иначе взглянуть на это чувство. Одинокие люди этого Знака смогут преуспеть в поисках второй половинки.

Лев

Львы будут крайне удачливы в делах и работе, но только в том случае, если поверят сами в себя. Те же, кто будет заниматься самокопанием и самоуничижением, могут сглазить себя. Враги и недоброжелатели Львов не дремлют. В июне от них можно ожидать новых попыток вставить им палки в колеса. Львам нельзя сейчас переоценивать свои возможности. К любому делу в финансовой или любовной сфере им необходимо подходить максимально ответственно, с толикой осторожности.

Дева

У Дев наступает очень благоприятное время для избавления от всего лишнего, например, от негативных привычек, отнимающих счастье. В июне необходимо безостановочно работать над собой. Это сложное время, но оно прекрасно подходит для внутренних преображений. Все Девы, которые смогут изменить свои мысли, смогут иначе взглянуть на свой внешний вид, полюбить свои недостатки и проработать сильные стороны. В конце июня нужно быть осторожнее, ведь недоброжелатели будут умело расставлять сети. На волне успеха Дев у них могут появиться недруги.

Весы

Июнь — время финансового застоя, но Весы могут обойти сети и ловушки, расставленные звездами. Для этого им необходимо избавиться от деструктивных мыслей, отпугивающих успех. После такого ментального очищения люди данного Знака смогут стать более продуктивными в творческой деятельности и быстрее принимать решения. Также Весам стоит внимательно следить за реакцией людей на их действия. По поведению окружающих можно будет понять, в правильном ли направлении сейчас они двигаются. Если это будут сомнения, значит, все в порядке.

Скорпион

У Скорпионов начало июня будет довольно странным временем. Например, в первых числах этого месяца Скорпионы могут начать видеть дурные сны. Не стоит пугаться, ведь это звезды сделают так, что негативные мысли и страхи будут находить выход. Что касается любви и работы, то выбирать между ними не придется. Удача будет периодически приходить как в одной сфере, так и в другой.

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Стрелец

Стрельцам в июне, возможно, придется встретиться с некоторым недомоганием и усталостью. Также людям данного Знака желательно почаще общаться с кем-то позитивным и оптимистичным. Веселые люди будут повышать настроение и продуктивность Стрельцов. На любовном радаре могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки, поэтому одиноким Стрельцам лучше быть внимательнее. Всем, кто уже в отношениях, нужно уделять время любимому человеку.

Козерог

У Козерогов в июне может появиться сильное желание изменить свою жизнь, причем самым кардинальным образом. Ускорить процесс привлечения позитива Козерогам поможет умение не воспринимать слишком близко к сердцу чужие слова и замечания. Это идеальное время для смены обстановки. Пришла пора отдохнуть, посетить интересное место, насладиться новыми эмоциями. Это вдохнет в Козерогов новую жизнь, сделает их более позитивными.

Водолей

У Водолеев на радаре может появиться много новых врагов и недоброжелателей. Как говорили в одном фильме: «Те, кто нас не любит, делятся на два типа: на тех, кто глуп, и тех, кто нам завидует». В июне будет больше людей второго типа. Завистники крайне опасны, поэтому с ними нужно как можно меньше контактировать, ведь они могут сглазить. Вторая половина июня будет сложной из-за наплыва физической и ментальной слабости.

Рыбы

Рыбам сделать энергетику дома положительной нужно в первую очередь. Для них крайне важно сделать родные стены местом силы, потому что на работе и в бизнесе Рыб ожидают некоторые трудности. Придется больше отдыхать, а людные места в период ретроградного Меркурия — не лучший выбор. Единственное, что остается, — набираться сил дома. Нужно проводить больше времени с семьей, с близкими и второй половинкой. Даже отдых в уединении будет крайне полезен. В качестве отдыха можно совершать покупки в интернете.