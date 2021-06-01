BMW готовит доступный практичный автомобиль

Благодаря нашему читателю, появилась возможность вблизи изучить баварскую новинку, сообщает Автоцентр.

На фоне возрастающего спроса на кроссоверы интерес покупателей к минивэнам стремительно снижается. Казалось, что от идеи премиального семейного автомобиля в лице BMW 2 series Active Tourer баварский производитель решил отказаться. Однако модель готовится к смене поколений спустя 7 лет после появления.

Фотографиями закамуфлированного прототипа поделился наш читатель, который подловил машину в Варшаве. Силуэт модели остался очень узнаваемым, однако детали кузова преобразились. Даже сквозь камуфляжную пленку можно отметить увеличенные «ноздри» фальшрадиаторной решетки, другие бамперы и новую светотехнику. В салоне наверняка произошли серьезные изменения вроде появления крупных дисплеев, однако производитель тщательно скрыл детали от посторонних глаз.

Известно, что минивэн БМВ сохранит переднеприводную компоновку и получит модифицированную платформу UKL. Вероятно, полноприводная трансмиссия останется в качестве опции. В линейке ожидаются бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки.

Не стоит исключать появления полностью электрической модификации, в свете ужесточающихся экологических требований такая модель не будет лишней. На замеченном в Польше прототипе не видно патрубков выхлопной системы, однако передняя решетка выглядит функциональной. Пока в отношении EV есть вопросы.

При этом появление «кроссовера» – очень вероятный вариант. Даже под камуфляжем конкретного прототипа может скрываться пластиковый защитный обвес, который делает внешность модели агрессивной и «боевой». Покупателям такой ход должен понравиться.

BMW 2 series Active Tourer является одним из наиболее доступных автомобилей БМВ. В то же время минивэны традиционно отличаются практичностью, поэтому для наиболее хозяйственных автомобилистов это подходящее предложение. Первое поколение модели производят с 2014 года. Пока неизвестно, появится ли новый 7-местный Gran Tourer с удлиненной колесной базой – информации о тестировании таких прототипов на данный момент нет.