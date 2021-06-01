Укравтодор запланировал скорое открытие дороги европейского качества

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует завершить реконструкцию участка автодороги Н-22 Устилуг – Луцк – Ровно, ведущей к международному пункту пропуска "Устилуг – Зосин" и сопутствующей инфраструктуры уже ко Дню Независимости, сообщает Интерфакс-Украина.

Реконструкция выполняется по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство" в рамках украино-польского проекта развития пограничной дорожной инфраструктуры.

"Стартовали работы по капитальному ремонту в прошлом году: на всей протяженности объекта положен выравнивающий слой дорожного покрытия, тротуары в пределах Устилуга, бордюрный камень вдоль проезжей части во Владимир-Волынском, обустроены заездные карманы в местах остановки общественного транспорта" , - отмечают в "Укравтодоре".

На днях на 4-км отрезке Устилуг - Пятидни начали укладывать финишный слой асфальтобетона. Ведутся работы и на подъезде к пункту пропуска. Устанавливают освещение и новые автопавильоны.

Кроме того, по проекту отремонтируют два моста через р. Луга: 58-метровый мост в с. Пятидни и шестиметровый мостовой переход близ Владимир-Волынского.

Все работы контролирует независимый технический надзор компаний СП B-Act Sp. Z o.o. и PROCOM Construction Sp. Z o.o.